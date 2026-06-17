L’influencer Theerasak “Pop” Saksritawee ha instaurato un legame speciale con i dugonghi, mammiferi marini in grave pericolo di estinzione.
La Thailandia è uno dei pochi paesi al mondo a ospitare ancora una popolazione di più di cento esemplari, ma le piante acquatiche di cui si nutrono sta scomparendo e l’inquinamento minaccia il loro habitat.
Per questo Pop ha cominciato a collaborare con gli scienziati del Phuket marine biological centre, monitorando i dugonghi con il suo drone e lanciando l’allarme quando gli animali sono in pericolo, per evitare che questi mammiferi scompaiano per sempre dalle acque tailandesi.
Il video del Guardian.
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