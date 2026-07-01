Nel Regno Unito, come in molti altri paesi europei, negli ultimi decenni le chiese si sono svuotate, soprattutto dei fedeli più giovani. Di recente, però, esponenti dell’estrema destra come Tommy Robinson hanno fatto della religione un simbolo dell’identità nazionale, e secondo alcuni osservatori le presenze alle funzioni sarebbero in aumento.

Il paese sta davvero vivendo una rinascita cristiana? E in che misura è alimentata dal nazionalismo? Per scoprirlo, il giornalista del Guardian Richard Sprenger ha visitato diverse chiese chiedendo ai britannici come interpretano oggi la loro fede religiosa.