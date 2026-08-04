Negli ultimi anni la quantità di cocaina arrivata in Europa è aumentata vertiginosamente, soprattutto perché i paesi produttori, in particolare la Colombia, ne hanno aumentato la produzione.

Nel video di Le Monde, l’esperto di economia criminale Bertrand Monnet spiega nel dettaglio come le reti internazionali coinvolte nel traffico di stupefacenti sfuggono ai controlli delle forze dell’ordine e “ripuliscono” i soldi guadagnati con la droga. Secondo Monnet, il modo più efficace per fermare i narcotrafficanti è proprio contrastare il riciclaggio di denaro.