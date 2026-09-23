Fino a una decina d’anni fa all’interno del Bangladesh c’erano 102 enclave indiane, che a loro volta contenevano 21 enclave bengalesi, e una di loro conteneva addirittura un’enclave indiana, l’unica enclave di questo tipo al mondo. In India, invece, c’erano 71 enclave del Bangladesh, che contenevano sette enclave indiane. Questa stranezza geografica era un’eredità del colonialismo e si è risolta solo nel 2015, quando i due paesi hanno firmato un accordo per lo scambio di 161 enclave.

Confini pazzi è una serie della tv franco-tedesca Arte che esplora le stranezze geografiche e territoriali. In questa puntata: un’inestricabile rete di enclavi, tra mucche, visti, scacchi e marijuana.