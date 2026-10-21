Il 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 sulla scala Richter colpì l’Italia centrale causando 299 morti e la distruzione di interi centri abitati. Tra il 26 e 30 ottobre ci furono nuove potenti scosse, che continuarono fino a gennaio del 2017, allargando il cratere sismico a 134 comuni in quattro regioni: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
A dieci anni di distanza più di 8.700 nuclei familiari sono ancora senza una casa definitiva e vivono in alloggi d’emergenza o in paesi diversi da quelli d’origine. Secondo il report di ActionAid due opere pubbliche su tre non sono ancora arrivate alla fase di cantiere.
Il video di Cecilia Fasciani.
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