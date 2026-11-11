In Laos il turismo proveniente dalla Cina sta vivendo un vero e proprio boom, anche grazie all’apertura di una nuova linea ferroviaria ad alta velocità, che ha reso gli spostamenti tra i due paesi molto più economici e rapidi.

Ma con l’aumento dei visitatori, sta crescendo anche il commercio illegale di specie selvatiche protette: le squame di pangolino, il corno di rinoceronte e la bile di orso, spacciati per rimedi miracolosi capaci di curare persino i tumori, vengono venduti clandestinamente nei negozi e nei ristoranti ai turisti cinesi.

In collaborazione con alcuni attivisti cinesi, il Guardian ha condotto un’inchiesta sotto copertura per smascherare le reti criminali che traggono profitto da questo commercio e mostrare come il traffico illegale stia portando il pangolino, già a rischio di estinzione, sempre più vicino alla scomparsa.