Il festival dei libri di fotografia

Gazebook: Sicily photobook è un festival dedicato ai libri di fotografia, ed è alla sua seconda edizione. La manifestazione, che si svolge dal 9 all’11 settembre a Punta Secca, in provincia di Ragusa, è l’occasione per vedere mostre, incontrare professionisti del settore e partecipare a dibattiti con editori, curatori e fotografi.

Saranno presentati progetti editoriali inediti e non, realizzati negli ultimi anni. Olivia Arthur dell’agenzia Magnum racconterà la sua carriera di fotografa, ma anche la sua esperienza come cofondatrice della casa editrice indipendente Fishbar. Il fotografo austriaco Klaus Pichler illustrerà alcuni dei suoi principali lavori, per spiegare quali sono i confini tra i vari linguaggi fotografici che ha usato, dalla fotografia documentaria a quella personale, dai lavori commissionati a quelli commerciali. E Martin Parr, attuale presidente dell’agenzia Magnum, chiuderà la programmazione con una retrospettiva sui suoi libri più famosi, tra cui Last resort e Common sense.

Tra le mostre, Olivia Artur è presente con Stranger, in cui immagina un sopravvissuto di un’incidente in nave, avvenuto nel 1961 fuori del porto di Dubai, ritornare nel luogo dove l’imbarcazione è affondata. E ancora i lavori di fotografi emergenti come Pietro Firrincieli, Valentino Bellini & Eileen Quinn, Clémentine Schneidermann, Esa Ylijaasko e Václav Tvarůžka.

Nel programma sono previsti anche workshop e letture portfolio.