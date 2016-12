Larga vittoria del partito socialdemocratico alle elezioni in Romania. I risultati praticamente definitivi vedono il partito socialdemocratico (Psd) intorno al 40 per cento, mentre il partito liberale si attesta intorno al 20 per cento. Con circa l’11 per cento dei suffragi entra in parlamento anche l’Unione per salvare la Romania, nuova formazione che si prefigge di combattere la corruzione.