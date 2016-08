Il mondo nei prossimi mesi 

In ordine di gerarchia mondiale, cominciamo dagli Stati Uniti. Quello sul futuro degli Stati Uniti è il primo punto di domanda dei prossimi mesi, e non solo a causa delle elezioni presidenziali dell’8 novembre.

Donald Trump sarà probabilmente sconfitto e Hillary Clinton dovrebbe diventare la prima donna alla Casa Bianca, ma resta il fatto che i giovani avevano appoggiato il suo avversario Bernie Sanders. Due problematiche sollevate dal candidato repubblicano, l’ostilità al libero scambio e il disimpegno degli Stati Uniti sulla scena internazionale, si sono rivelate estremamente popolari.

Gli statunitensi vogliono prima di tutto pensare a se stessi. Vogliono più assistenza sociale, meno interventismo e meno fabbriche chiuse dalla concorrenza cinese. La futura presidente non potrà ignorare queste aspirazioni. Come con Obama, è più che mai un’America nuova quella che cerca il suo posto in un mondo nuovo.

Le prospettive in Russia

Nel frattempo in Russia si eleggerà un nuovo parlamento. Altamente prevedibili, i risultati del voto del 18 settembre non cambieranno niente in sé, ma potrebbero aprire una nuova epoca a Mosca, dove Vladimir Putin ha operato un rimpasto dei fedelissimi mentre si rincorrono voci di elezioni presidenziali anticipate. A due anni dalle prossime presidenziali, anche Putin cerca un nuovo corso, perché le difficoltà economiche del suo paese sono immense. Il presidente russo dovrà rimettersi in carreggiata, ma al momento sembra ancora esitare tra una riconciliazione con gli occidentali e la riaffermazione nazionalista della Russia, ovvero tra due strade opposte che avrebbero ognuna le sue ripercussioni per l’Ucraina e la Siria.

Dopo gli Stati Uniti toccherà ai francesi votare, e al di là della loro scelta saranno due i fattori chiave. Il primo sarà il punteggio ottenuto dal Front national al secondo turno, l’altro sarà la capacità della Francia di rilanciare l’Unione europea, in cui dopo la Brexit si ritrova ad avere un ruolo centrale.