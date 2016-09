La lucidità di Angela Merkel serve all’Europa contro l’estrema destra

Le bugie della destra Dobbiamo applaudire la cancelliera, perché è chiaro che è lei a dire le cose come stanno nel dibattito sui profughi. La verità non sta certo nelle parole dell’AfD, del Front national e dei loro amici di altri paesi europei che parlano di un’invasione dell’Europa da parte di orde di islamici pronti a seminare il terrore, imporre la sharia e sottomettere la cristianità.

In poche parole Angela Merkel ha chiesto ai tedeschi di non pensare che l’unico mezzo per combattere l’estrema destra sia adottare il suo approccio, e per questo bisogna ringraziarla.

“Sono sicura che se diremo la verità riconquisteremo la fiducia degli elettori”, ha dichiarato il 7 settembre davanti al Bundestag. “Se invece cominceremo a orientarci in funzione di chi non vuole presentare soluzioni allora perderemo la bussola. Se ci lanceremo in una scalata vinceranno quelli che usano parole forti e propongono soluzioni semplicistiche”.

Dopo una batosta del genere altri avrebbero messo da parte le proprie convinzioni, ma non Angela Merkel. Sfiduciata il 4 settembre dagli elettori del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, che le rimproverano la sua politica di accoglienza verso i profughi, e umiliata dalla sconfitta che ha visto i cristianodemocratici fermarsi a due punti dalla nuova estrema destra di Alternative für Deutschland (Alternativa per la Germania, AfD), la cancelliera ha raccolto il guanto di sfida.

La verità è dall’altra parte, dalla parte di papa Francesco, della cancelliera tedesca e della Commissione europea, convinti che un’Unione di 500 milioni di abitanti abbia tutti i mezzi per accogliere in modo decente un milione di sventurati che fuggono da una morte certa, che non possiamo denunciare la barbarie della dittatura di Assad e la follia sanguinaria del gruppo Stato islamico (Is) se ci rifiutiamo di tendere la mano alle loro vittime e che paesi la cui identità è plasmata dai lumi e dalla cristianità non possono voltare le spalle ai loro princìpi come se fossero solo parole vane utili soltanto ad ammantarci di virtù ma che non si applicano a noi stessi.

Questi rifugiati non sono barbari ma uomini, donne e bambini, il più delle volte appartenenti alle classi medie e spinti a fuggire dall’islamismo e dalla dittatura. Sono i nostri alleati contro l’Is, le dittature e il fanatismo religioso. Anche se non ne abbiamo compassione, dovremmo comunque aiutarli per fare i nostri interessi, per non dare armi e motivazioni agli islamisti che ci accusano giorno e notte di essere irriducibili nemici dell’islam e di tutti i musulmani.

Seguendo l’estrema destra, rinnegando la nostra identità e lasciandoci dominare dalla paura, non facciamo altro che facilitare il reclutamento per il jihad, perdere i nostri alleati nel mondo arabo e avvicinarci a quella guerra di civiltà che gli islamisti vogliono scatenare. Le estreme destre sono un cattivo esempio, ed è precisamente questo che vuole farci capire Angela Merkel, con fermezza e lucidità.

(Traduzione di Andrea Sparacino)