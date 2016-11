I mercati non votano 

I mercati non si sono spaventati per la vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti ma temono come la peste il fatto che in Italia la costituzione resti così com’è. Questa è la situazione, stando ai commenti, alle previsioni, alle analisi autorevoli sui mezzi d’informazione, alle voci sui mercati e anche al senso comune di tanti risparmiatori in vista del referendum costituzionale del 4 dicembre. Se vince il no – l’ha scritto fuori dai denti il seguitissimo Wolfgang Munchau sul Financial Times, e in modo più blando il Wall Street Journal – si apre la giostra, parte un processo che può portare alla caduta del governo Renzi e, essendo l’Italia l’anello debole di una catena dell’euro già sgangherata, tutto può succedere. Tanto più se nello stesso giorno sale al governo in Austria la destra nazionalista di Norbert Hofer, tanto più in vista di un’avanzata lepenista in Francia, tanto più dopo Trump… Anche se questa storia ancora da fare è piena di se, messi tutti in fila fanno uno scenario impressionante. C’è da correre a chiudere tutti i dibattiti e le bacheche, dichiarare l’emergenza nazionale finanziaria e imbucare subito la scheda per il sì. A prescindere, direbbe Totò. E molti lo faranno, è il tam tam di queste ore tra chi ha qualche soldo da parte – ci sono poi i tanti che non li hanno, e che restano inosservati. Populismi e post-verità

Se non fosse che in tutto questo scenario c’è un eterno ritorno storico che non convince; una falla logica, prima che democratica; e un pericolo che si autocostruisce e autoalimenta, portando dritto dritto verso la vittoria del magmatico fronte che prima era definito populista e adesso è più di moda chiamare “della post-verità”.

L’eterno ritorno è una tradizione tutta italiana. Ed è nella antichissima trovata di farsi dettare la disciplina dall’esterno, non essendo capaci di darsela. Ci pensò per primo Guido Carli con le lettere del Fondo monetario internazionale, ne ha goduto per ultimo Mario Monti dopo l’estate dello spread, nel 2011, quando si cambiò governo per voto dei collegi borsistici e non elettorali.

Ma da allora molte cose sono cambiate. “Ce lo chiede l’Europa”, o “ce lo chiedono i mercati”, sono diventati argomenti impopolari e controproducenti. Lo ha capito benissimo, da abile politico qual è, lo stesso Matteo Renzi, che anzi sta facendo di tutto per smarcarsi dall’odiata tecnocrazia di Bruxelles. In questa campagna elettorale si appunta al petto come una medaglietta ogni rimbrotto di Juncker o di Merkel. Certo, la paura dei mercati è un po’ diversa da quella della Commissione europea, però nel sentimento popolare rischiano di confondersi.

La speculazione si adatta, ora scommette sull’instabilità, poi scommetterà sulla prossima puntata