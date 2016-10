Tutte le domande sul referendum costituzionale

Se avete dubbi o domande sul referendum costituzionale, scrivete alla redazione: posta@internazionale.it. Risponderemo in questa pagina.

Il 4 dicembre 2016, dalle 7 alle 23, gli italiani andranno a votare al referendum per approvare o respingere la riforma della carta costituzionale promossa dal governo. La riforma, che implica modifiche importanti all’assetto delle istituzioni – come il superamento del bicameralismo paritario e la riforma del Titolo V – è stata approvata tre volte da camera e senato (due volte nello stesso testo) e ora sarà sottoposta alla volontà popolare, su richiesta di cittadini e parlamentari, come previsto dall’articolo 138 della costituzione. L’iter di approvazione della legge è cominciato nell’aprile del 2014 con un disegno di legge che nel corso della discussione in aula è stato modificato sia dalla camera sia dal senato. La riforma riguarda più di un terzo degli articoli della costituzione (47 su 135) ed è la più vasta dal 1948, quando la costituzione italiana è entrata in vigore. Nel referendum costituzionale non deve essere raggiunto il quorum per garantire validità al risultato della consultazione, cioè non è necessario che vada a votare la maggioranza degli aventi diritto come invece avviene nel referendum abrogativo.

1. Cosa chiede il quesito referendario?

Il quesito referendario che sarà stampato sulle schede elettorali dice: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della costituzione?”.

La posizione del no Il testo del quesito referendario è stato criticato perché secondo alcuni sarebbe implicitamente favorevole all’approvazione della riforma (al fronte del sì). Per questo il 5 ottobre alcuni partiti (Sinistra italiana e Movimento 5 stelle) hanno presentato un ricorso al tribunale amministrativo del Lazio accusando chi ha scritto il quesito di aver “fatto uno spot pubblicitario per il governo”. Secondo i ricorrenti, il quesito referendario non indica tutti gli articoli che saranno modificati dalla riforma e tralascia alcuni temi come la riforma dell’elezione del presidente della repubblica. Inoltre “riporta impropriamente anche una presunta finalità della legge: il cosiddetto contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, che non trova specifico riferimento in alcuna delle norme revisionate, potendone semmai essere una conseguenza, neppure certa e comunque irrisoria”. I ricorrenti hanno chiesto di ritirare il decreto del presidente della repubblica con cui si annuncia il referendum. La posizione del sì Alle critiche hanno risposto il presidente della repubblica e il governo dicendo che “il quesito che comparirà sulla scheda è stato valutato e ammesso, con proprio provvedimento, dalla corte di cassazione, in base a quanto previsto dall’articolo 12 della legge 352 del 1970, e riproduce il titolo della legge quale approvato dal parlamento”.

2. Quali sono le principali modifiche introdotte dalla riforma?

I cambiamenti sostanziali introdotti dalla riforma riguardano: il superamento del bicameralismo perfetto o paritario, l’attribuzione al senato del compito di rappresentare gli enti territoriali (regioni e comuni), l’attribuzione alla sola camera dei deputati del compito di esprimere la fiducia nei confronti del governo, l’attribuzione dell’attività legislativa alla camera nel 95 per cento dei casi, cambiamenti nella procedura di elezione del presidente della repubblica, il ridisegno dei rapporti tra stato e regioni delineato dal Titolo V, con particolare riferimento all’attribuzione delle competenze legislative, l’eliminazione del riferimento alle province, la riduzione del numero dei senatori, l’abolizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), alcune modifiche nella modalità di presentazione delle leggi d’iniziativa popolare e dei referendum abrogativi.

La posizione del no Per i suoi oppositori, la riforma è vasta e caotica e ha l’effetto di indebolire alcuni poteri di garanzia, come il senato, a favore di un rafforzamento del potere esecutivo. Un rischio che si aggrava se si considera il legame tra la legge elettorale Italicum e la riforma costituzionale, che amplifica la concentrazione del potere nella figura del capo del governo e indebolisce l’autonomia delle istituzioni di garanzia. Per i sostenitori del no, inoltre, l’attuale parlamento eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale (legge Calderoli), non sarebbe legittimato a portare a termine una riforma così profonda del sistema istituzionale italiano. La posizione del sì Gran parte della costituzione non sarà modificata, dicono i sostenitori della riforma. In particolare, non è in discussione nessun cambiamento delle disposizioni introduttive relative ai princìpi fondamentali (articoli 1-12) e della prima parte della costituzione sui diritti e i doveri dei cittadini (articoli 13-54). Le modifiche previste dalla legge costituzionale riguardano la seconda parte della costituzione, che disciplina gli assetti istituzionali. Rispetto a questa seconda parte, anche i costituenti nel 1947 erano consapevoli che il sistema avrebbe potuto essere in parte ripensato. Per i sostenitori della riforma, i cambiamenti porteranno a una maggiore governabilità e a una razionalizzazione dei costi della macchina dello stato.

3. Che cos’è il bicameralismo perfetto, e come cambia?

La riforma si propone di superare il bicameralismo perfetto che caratterizza l’assetto istituzionale italiano. Attualmente tutte le leggi, sia ordinarie sia costituzionali, devono essere approvate da entrambe le camere. Anche la fiducia al governo deve essere concessa sia dai deputati sia dai senatori. Con la riforma, invece, la camera dei deputati diventa l’unico organo eletto dai cittadini a suffragio universale diretto e l’unica assemblea che dovrà approvare le leggi ordinarie e di bilancio e accordare la fiducia al governo. Il parlamento resta bicamerale. A differenza della riforma costituzionale del 2005, bocciata dal referendum del 2006, quella attuale non aumenta i poteri del presidente del consiglio rispetto al parlamento e non istituisce un sistema monocamerale. I rami del parlamento restano due (camera dei deputati e senato della repubblica), ma avranno funzioni diverse.

La posizione del no Secondo gli oppositori della legge, la fiducia da parte della sola camera elimina il controllo del senato senza inserire altri contrappesi democratici al potere esecutivo. La corsia preferenziale per le leggi di programma, inoltre, aumenta il pericolo di un premierato forte. La posizione del sì L’esecutivo sarà più stabile perché gli basterà la fiducia di una sola camera mentre ora entrambe le camere devono conferire la fiducia al governo, l’iter di approvazione delle leggi è velocizzato e i costi di gestione delle istituzioni si riducono.

4. Che poteri avrà il nuovo senato?

Il senato non voterà la fiducia al governo, che sarà prerogativa della sola camera. I senatori continueranno a partecipare all’elezione del presidente della repubblica, dei componenti del consiglio superiore della magistratura e dei giudici della corte costituzionale. Ma la funzione principale del senato sarà quella di raccordo tra lo stato, le regioni e i comuni, funzione che al momento è assolta dalla Conferenza stato-regioni. Al senato sarà attribuita anche la nuova funzione di valutare le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni. Solo per alcuni tipi di leggi l’esercizio della funzione legislativa rimarrà prerogativa di entrambi i rami del parlamento: le leggi costituzionali, le leggi sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione delle politiche europee, le leggi sull’elezione del senato e quelle che incidono direttamente sull’ordinamento di regioni, comuni e città metropolitane. Per tutte le altre leggi, la funzione legislativa spetterà solo alla camera. I disegni di legge all’esame della camera saranno trasmessi al senato, che avrà la possibilità di proporre modifiche, ma solo se entro dieci giorni lo richiederà un terzo dei senatori. Le modifiche dovranno essere approvate dalla maggioranza dei senatori.

La posizione del no Per gli oppositori della legge, con la riforma si passerebbe da due possibili procedure legislative a un numero non ancora chiarito di procedure alternative (secondo alcuni sette, secondo altri nove, secondo altri ancora dieci o undici), che creeranno confusione e conflitti tra i due rami del parlamento. Inoltre, visto che la riforma rinvia a una futura legge ordinaria che regolerà il sistema di elezione dei senatori e il funzionamento del senato, molti sostengono che non sia possibile per il momento farsi un’idea concreta di come funzionerà il nuovo senato. La posizione del sì L’iter di approvazione delle leggi si velocizzerà, la maggior parte delle leggi potrà entrare in vigore undici giorni dopo essere stata approvata dalla camera. Il senato rappresenterà di più le autonomie territoriali e farà da raccordo tra le regioni e lo stato.

5. Da chi sarà formato il nuovo senato?

Il senato diventa un organo rappresentativo delle autonomie regionali, composto da cento senatori (invece dei 315 attuali) che non saranno eletti direttamente dai cittadini. Infatti 95 di loro saranno scelti dai consigli regionali, che nomineranno con metodo proporzionale 21 sindaci (uno per regione, escluso il Trentino-Alto Adige che ne nominerà due) e 74 consiglieri regionali (minimo due per regione, in proporzione alla popolazione e ai voti ottenuti dai partiti). Questi 95 senatori resteranno in carica per la durata del loro mandato ovvero per la durata del consiglio regionale che li avrà eletti. A questi si aggiungeranno cinque senatori nominati dal presidente della repubblica che rimarranno in carica sette anni. Non saranno più nominati quindi dei senatori a vita, carica che sarà valida solo per gli ex presidenti della repubblica. I cinque senatori a vita attuali (Giorgio Napolitano, Mario Monti, Carlo Rubbia, Renzo Piano ed Elena Cattaneo) restano in carica ma non saranno sostituiti. I senatori non saranno più pagati dal senato, ma percepiranno solo lo stipendio da amministratori locali.

La posizione del no I senatori non lavoreranno a tempo pieno in senato perché nel resto del tempo dovranno svolgere il loro lavoro nelle istituzioni di appartenenza. La posizione del sì L’impegno del consigliere regionale non è tale da impedire l’esercizio della funzione senatoriale. Inoltre si risparmierà sui costi del senato perché i consiglieri regionali e sindaci hanno già un compenso. Anche i senatori nominati dal presidente della repubblica non percepiranno indennità.

6. Come saranno scelti i senatori?

Ogni consiglio regionale dovrà eleggere un senatore tra i sindaci dei comuni della regione: ci saranno quindi 21 senatori-sindaci. Gli altri senatori saranno eletti dai consigli regionali tra i loro componenti con metodo proporzionale “in conformità alle scelte espresse dagli elettori” in occasione del rinnovo del consiglio regionale. A ciascuna regione spetterà un numero di seggi in proporzione alla popolazione, secondo l’ultimo censimento generale, ma con un minimo di due. A ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano spettano due senatori. Una legge elettorale per il senato, che sarà adottata dopo l’entrata in vigore della riforma e dovrà essere approvata sia dalla camera sia dal senato, spiegherà ogni dettaglio su come si sceglieranno i nuovi senatori. Tuttavia il contenuto di questa legge è ancora da definire. In occasione della prima formazione del senato, i componenti saranno nominati dai consigli regionali in carica. I senatori non saranno rinnovati contemporaneamente, ma saranno rinnovati in corrispondenza con le elezioni dei singoli consigli regionali. La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali che li hanno eletti. Sarà eliminato il requisito dei quarant’anni di età per l’eleggibilità a senatori. Il nuovo senato andrà a regime quando tutti i consigli regionali saranno stati rinnovati (nel 2022).

La posizione del no Secondo gli oppositori della riforma, non sono trasparenti i criteri di selezione dei senatori e si rinuncia alla loro elettività a suffragio universale, un fattore che danneggia il rapporto diretto con gli elettori. La posizione del sì Saranno più rappresentate le autonomie regionali.

6. Come cambierà l’elezione del presidente della repubblica?

All’elezione del presidente della repubblica non parteciperanno più i delegati regionali, ma solo le camere in seduta comune. Sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti fino al quarto scrutinio, poi basteranno i tre quinti, sempre dei componenti. Dal settimo scrutinio servirà la maggioranza dei tre quinti dei votanti (attualmente è necessario ottenere i due terzi dei voti di camera, senato e delegati regionali in seduta congiunta fino al terzo scrutinio; dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dell’assemblea).

La posizione del no La riduzione a cento dei senatori porta uno squilibrio tra le due camere, quella eletta con l’Italicum e quella invece scelta nei consigli regionali, con il rischio che l’elezione del capo dello stato finisca nella sfera d’influenza del governo e del presidente del consiglio. Con l’introduzione di una maggioranza qualificata al settimo scrutinio che tiene conto del numero dei votanti e non degli aventi diritto, c’è il rischio che il capo dello stato sia eletto da un piccolo gruppo di parlamentari. La posizione del sì Il presidente della repubblica mantiene i suoi poteri e il suo ruolo di garanzia. Il quorum per l’elezione è più alto rispetto alla procedura attuale, non scende sotto ai tre quinti dei votanti e di solito nell’elezione del presidente della repubblica partecipa il 98 per cento dei votanti, in questo senso votanti e componenti spesso in questo caso coincidono. Inoltre anche la forza politica che otterrà i 340 seggi alla camera non potrà eleggere da sola il presidente della repubblica (per il quale si può stimare serviranno 425-435 voti).

7. Come cambierà il Titolo V?

La riforma prevede una serie di modifiche al Titolo V della seconda parte della costituzione, dedicato agli enti territoriali, già riformato nel 2001 da un governo di centrosinistra con una legge che introduceva alcune correzioni federaliste alla costituzione. La riforma del 2001 introduceva una lista di materie di competenza esclusiva dello stato, una lista di materie in cui stato e regioni erano concorrenti mentre su tutte le altre materie la competenza era assegnata alle regioni in maniera esclusiva. Tuttavia la poca chiarezza della norma ha portato ha fatto aumentare i ricorsi alla corte costituzionale per conflitti di competenza tra stato e regioni su singole materie in cui la competenza risultava concorrente nella pratica. La principale modifica proposta dalla riforma Boschi è la revisione delle competenze legislative di stato e regioni, la soppressione della cosiddetta competenza concorrente e l’introduzione di un principio di supremazia dello stato sulle regioni in casi di interesse nazionale. La riforma prevede anche l’abolizione delle province. Sarà inserito il riferimento alle città metropolitane, previste dalla legge 56 del 7 aprile 2014 (legge Delrio).

8. Quali materie torneranno di competenza nazionale e non regionale? Cosa cambierà nella pratica?

Con la riforma, una ventina di materie tornano alla competenza esclusiva dello stato. Tra queste: la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell’energia; le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e le relative norme di sicurezza; i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale; il commercio con l’estero; l’adozione di disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali, per la sicurezza alimentare e il turismo; la tutela e sicurezza sul lavoro, le politiche attive del lavoro, l’ambiente e l’ecosistema; il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; il coordinamento dell’e-government non solo riguardo ai dati, ma anche ai processi e alle infrastrutture e alle piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; l’adozione delle norme sui procedimenti amministrativi per assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale. In base all’attuale articolo 117, alcune materie sono attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello stato, altre materie sono attribuite alla cosiddetta competenza legislativa concorrente dello stato e delle regioni e per tutte le materie non menzionate c’è la competenza legislativa esclusiva delle regioni. Negli ultimi anni tuttavia la divisione delle competenze così come era formulata nell’articolo 117 ha creato diversi problemi. La competenza legislativa dello stato è stata compressa in alcune materie che richiedono una disciplina unitaria al livello nazionale, per esempio sulle reti nazionali del trasporto, dell’energia e delle comunicazioni. Inoltre, nelle materie a competenza legislativa concorrente la ripartizione dei ruoli tra lo stato (che può fissare solo i princìpi fondamentali e non può adottare regolamenti) e le regioni ha generato incertezze e prodotto contenziosi davanti alla corte costituzionale. Infine, a differenza di quanto previsto in altri ordinamenti, anche federali, l’attuale articolo 117 non contiene una clausola di salvaguardia che consenta ai poteri centrali di intervenire in materie di competenza regionale qualora lo richiedano gli interessi strategici del paese. La riforma costituzionale prevede una riscrittura dell’articolo 117 sulla ripartizione dellecompetenze legislative tra stato e regioni. Sarebbe soppressa la competenza concorrente. Le materie che erano di competenza concorrente sono state ridistribuite tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Alcune materie di competenza legislativa regionale sono espressamente indicate, al contrario di quanto avviene nel sistema attuale. La riforma prevede inoltre l’introduzione della clausola di supremazia, che consente alla legge dello stato, su proposta del governo, di intervenire in materie di competenza regionale in alcuni casi di interesse nazionale.

La posizione del no Rispetto alla ridefinizione delle competenze legislative, i critici della riforma hanno sottolineato che anche con il nuovo testo dell’articolo 117 c’è spazio per interpretazioni difformi e quindi per un contenzioso davanti alla corte costituzionale. Il problema si pone in particolare in quegli ambiti in cui la riforma prevede che lo stato abbia la competenza ad adottare disposizioni generali e comuni, mentre per il resto la competenza è delle regioni. La posizione del sì I sostenitori della riforma rispondono che, dato l’aumento delle competenze legislative dello stato, con il nuovo articolo 117 il rischio di contenzioso sarebbe ridotto. Tanto più che la cosiddetta clausola di supremazia consentirà, su questioni specifiche, di far prevalere lo stato sulle regioni.

9. Perché sarà abolito il Cnel?

Il Cnel attualmente è composto da 64 consiglieri ed è un organo ausiliario previsto dalla costituzione con una funzione consultiva per quanto riguarda le leggi sull’economia e il lavoro. La costituzione conferisce al Cnel anche l’iniziativa legislativa, il consiglio cioè può proporre alle camere delle leggi in materia economica. La legge Boschi ne prevede la soppressione a causa dei costi dell’ente, ritenuti ingiustificati.

10. Qual è il rapporto di questa riforma con la legge elettorale Italicum?

Il referendum non riguarda la legge elettorale Italicum, entrata in vigore il 1 luglio 2016. Tuttavia molti hanno messo in relazione la riforma elettorale con la riforma costituzionale, segnalando come la combinazione delle due leggi finisca per attribuire poteri molto forti al governo e al presidente del consiglio. L’Italicum è stato pensato in previsione della riforma costituzionale e per questo la legge regola solo l’elezione dei deputati. In questo senso, la riforma costituzionale rafforza la legge elettorale, perché attribuisce solo alla camera dei deputati la possibilità di accordare la fiducia al governo. È in corso un dibattito sull’opportunità di rivedere il contenuto dell’Italicum, che attribuisce un ampio premio di maggioranza (340 seggi su 630) alla lista che supera al primo turno almeno il 40 per cento dei voti o vince al secondo turno.