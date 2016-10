Non basta la riforma costituzionale per cambiare i partiti italiani

Per capire chi potrebbe vincere il referendum del 4 dicembre in Italia, un osservatore straniero farebbe la cosa più semplice: sommerebbe i voti dei partiti che sostengono la riforma costituzionale. È una netta minoranza, il 35 per cento, mentre i contrari arrivano al 65 per cento. La logica aritmetica non darebbe a Matteo Renzi la minima chance di vincere. Ma siccome l’Italia è un paese politicamente anomalo, non andrà così. Lo suggeriscono anche i sondaggi, che attualmente danno il no in lieve vantaggio con il 53 per cento.

Se finisse realmente così, chi sarebbe il vero vincitore? Matteo Salvini o Beppe Grillo? Silvio Berlusconi o Nichi Vendola? La destra dei Fratelli d’Italia o il rabbioso capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta, che sfoga quotidianamente il suo astio verso Renzi? O semplicemente la solita accozzaglia da carrozzone politico che spazia da Casapound alla Sinistra italiana (che fino a poco tempo fa si chiamava Sel)?

In questa campagna elettorale si possono osservare logiche assurde che nessuno straniero riuscirebbe mai a capire: perché l’imprenditore Silvio Berlusconi esorta a votare no mentre la Confindustria è scesa in campo per il sì? E come mai due ex segretari del Partito democratico come Massimo D’Alema e Pier Luigi Bersani guidano la crociata contro il segretario del proprio partito?

La situazione si presenta caotica anche all’interno degli stessi partiti, alcuni lacerati e divisi tanto quanto il Partito democratico (Pd). Il 40 per cento degli elettori di Forza Italia, per esempio, non sembra disposto a seguire le indicazioni di Berlusconi al referendum.

Ma ci sono domande più incisive, che riguardano la sostanziale incapacità dei partiti di destra e di sinistra di cambiare un paese dove ogni riforma del lavoro, della scuola e della giustizia affonda tra lobby, opposizioni e proteste. Perché, per esempio, il parlamento ci ha messo anni per arrivare a una riforma mediocre e lacunosa, che non soddisfa neanche chi la sostiene e che molti considerano un male minore?