La battaglia di Taranto contro le trivelle per lasciarsi l’Ilva alle spalle

Chiedo: perché il sindacato dei metalmeccanici, industria pesante per eccellenza, invita a votare sì nel referendum che vuole limitare l’estrazione di idrocarburi nei mari italiani? “È una questione di futuro”, risponde Romano. Proprio per difendere il lavoro, dice, un sindacato deve battersi perché l’industria sia compatibile con la salute delle persone e dell’ambiente. E parla dell’Ilva, lo stabilimento visibile dall’altro lato del mar Piccolo, una volta orgoglioso “quarto polo” della siderurgia italiana e oggi sinonimo di disastro sanitario e ambientale.

Perfino l’arcivescovo della città, monsignor Filippo Santoro, si è pronunciato per il sì, in linea del resto con tutta la Conferenza episcopale italiana (Cei). Una curia non aderisce a comitati, ma l’arcivescovo ha spiegato le sue ragioni su Nuovo dialogo, giornale della diocesi tarantina. Le piattaforme petrolifere lungo le coste dell’Adriatico e dello Ionio sono “un’ulteriore aggressione a una realtà già fragile”, argomenta il monsignore (che presiede anche la commissione della Cei per i problemi sociali e del lavoro, la giustizia e la pace “e la custodia del creato”).

Simili le ragioni di Confcooperative, con le cooperative di pesca e dei mitilicoltori del mar Piccolo: le cozze sono un caposaldo della produzione locale, l’inquinamento è una minaccia diretta. Così, eccoli accanto alle sezioni locali delle associazioni storiche dell’ambientalismo italiano, Legambiente, il Wwf, Marevivo, insieme al Comitato No Triv-Terra di Taranto, e a sigle locali come “Salviamo il paesaggio” o un’associazione per salvare i delfini dello Ionio. E poi Libera, che si batte contro le mafie, o l’Arci, alcuni centri sociali, l’Unione degli studenti. Dalle categorie produttive all’ambientalismo, al sindacato operaio.

Il referendum sulle trivelle ha fatto nascere alleanze insolite, non c’è che dire. Cosa hanno in comune il sindacato dei metalmeccanici, la Confcommercio, le cooperative della pesca, la Pro loco, e le storiche organizzazioni ambientaliste? Spesso proprio nulla: eppure, almeno qui, tutti aderiscono al comitato “Vota sì per fermare le trivelle”.

In passato Taranto non si è mobilitata su temi ambientali. Poi però è scoppiato il bubbone dell’Ilva

Le trivelle sono una minaccia per il mare, il turismo, la pesca e l’agricoltura in “un territorio già ferito”. L’arcivescovo si richiama all’enciclica di papa Francesco Laudato si’; scrive che “la tecnologia non può non tenere conto delle conseguenze di un suo abuso”. Accanto, il giornale della diocesi pubblica un’intervista alla presidente di Legambiente Taranto, Lunetta Franco, e un volantino con il logo del Comitato per il sì al referendum: “Sette buone ragioni per fermare le trivelle”.

Alleanze trasversali, “mondi diversi” che convergono, osserva Lunetta Franco. Mi spiega che in passato Taranto non si è mobilitata su temi ambientali: “Poi però è scoppiato il bubbone dell’Ilva, e anche chi non voleva vedere ha dovuto aprire gli occhi. Non che sia diventata una città ambientalista, no: ma c’è una consapevolezza che prima non c’era”.

Già, è impossibile ignorare il “mostro”. Lo stabilimento siderurgico più grande d’Europa incombe oltre il ponte che unisce il borgo antico alla zona industriale di Taranto, oltre il popoloso quartiere dei Tamburi: in pratica è attaccato alla città. Già Italsider, industria di stato, negli anni novanta fu ceduta al gruppo Riva diventando Ilva.

Copre 1.500 ettari di superficie, due volte la città stessa. È visibile dal lungomare del borgo antico e da quello umbertino. Oggi occupa 11.200 dipendenti diretti e circa 3.500 indiretti; a pieno ritmo erano più di ventimila, ma anche così resta la più grande realtà industriale d’Italia.

Il futuro però è incerto. Quando le ingiunzioni della magistratura hanno fatto scoppiare il caso, nel 2012, il ministero dell’ambiente ha imposto una nuova serie di prescrizioni su sicurezza, emissioni inquinanti, reflui (si chiama Aia, autorizzazione integrata ambientale). Da allora parte degli impianti è ferma, e non riaprirà senza prima adeguarsi.