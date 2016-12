Il referendum sulle trivelle

Non è passato il referendum popolare abrogativo della norma sulla durata delle trivellazioni marine entro 12 miglia dalla costa, fino all’esaurimento del giacimento. È andato a votare il 31,18 per cento degli elettori. I sì sono stati la maggioranza con l’85,8 delle preferenze. Dal 1946 in Italia sono stati indetti 71 referendum. Nel 40 per cento di quelli abrogativi, non è stato raggiunto il quorum del 50 per cento più uno.