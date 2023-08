Almeno 41 persone sono morte in un naufragio – il quarto in pochi giorni – al largo di Lampedusa. L’imbarcazione su cui viaggiavano era partita da Sfax, in Tunisia. Lo hanno raccontato i quattro sopravvissuti – tutti minorenni – che sono arrivati il 9 agosto nella piccola isola siciliana.

Quasi tutti i passeggeri, che si ritiene provenissero dall’Africa subsahariana e tra cui presumibilmente viaggiavano tre bambini, sono finiti in acqua. Secondo le testimonianze, sull’imbarcazione c’erano 45 persone e almeno 41 sarebbero annegate, ma i corpi delle vittime non sono stati trovati. I sopravvissuti hanno raccontato che quasi tutti avevano dei giubbotti di salvataggio. I quattro si sono salvati perché hanno trovato una barca vuota alla deriva e senza motore, su cui sono saliti. Quindi sono stati soccorsi da un cargo maltese e poi dalla guardia costiera italiana.

“Sono esausti e in stato di shock”, racconta Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save the children, che ha incontrato i quattro ragazzi all’interno dell’hotspot di Lampedusa, dopo il loro arrivo. “Hanno chiesto di rimanere insieme, di non essere separati. Sono tutti minori”, continua Di Benedetto. “Non sembra che abbiano familiari in Italia, ma si sono informati su come chiedere l’asilo e se saranno trasferiti”, continua l’operatrice di Save the children.

Si presume che i quattro ragazzi – il più grande dei quali avrebbe 17 anni – abbiano trascorso diversi giorni alla deriva in mare, senza né cibo né acqua potabile. “Sono ancora all’interno del centro e sono assistiti dai nostri psicologi”, assicura Ignazio Schintu, vicesegretario della Croce rossa italiana (Cri), che gestisce il centro di identificazione e accoglienza dell’isola. “Nella notte ci sono stati altri arrivi, invece nella giornata di oggi circa settecento persone saranno trasferite sulla terraferma”, ha assicurato Schintu.

“Nell’hotspot stiamo ascoltando storie terribili”, racconta Di Benedetto di Save the children. “È un continuo da settimane”, afferma. I minorenni sono molti: “Sempre più giovani: vengono dalla Costa d’Avorio, dalla Guinea, dall’Egitto, dal Corno d’Africa. Dicono che vorrebbero studiare”. Secondo l’operatrice, da quando la Croce rossa ha assunto la gestione del centro, lo scorso giugno, i servizi sono migliorati e in generale i trasferimenti sulla terraferma sono più frequenti. “Anche se paradossalmente i minori rimangono nell’hotspot più a lungo, perché mancano i centri di accoglienza per loro”.

Dal 2018 – in seguito all’approvazione dei cosiddetti decreti Salvini – nel sistema di accoglienza italiano si sono ridotti drasticamente i posti per i minori e così, ora che sono aumentati di nuovo gli arrivi, i minorenni aspettano per giorni in strutture inadeguate per loro, come l’hotspot di Lampedusa oppure la tensostruttura che è stata costruita sul molo di Roccella Ionica, in Calabria.