Dopo settimane di negoziati, il 16 luglio l’Unione europea ha raggiunto un accordo con Tunisi che prevede il sostegno economico di Bruxelles in cambio dell’attuazione di riforme economiche e del controllo delle frontiere. Nel testo del memorandum d’intesa concluso a Tunisi dal presidente Kais Saied con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni e il premier dimissionario olandese Mark Rutte non è specificato l’impegno economico di Bruxelles né le richieste specifiche che sono state presentate dalla Tunisia. Il testo è molto generico e parla di “una cooperazione economica e commerciale”, di “un approccio olistico alla migrazione” e di “porre rimedio alle cause profonde dell’immigrazione irregolare”.

L’Unione europea s’impegna a fornire un sostegno finanziario a Tunisi per migliorare il suo sistema di ricerca e soccorso in mare, il pattugliamento delle acque territoriali e il controllo delle frontiere. La Tunisia dal canto suo afferma di essere disposta a favorire il rimpatrio dei cittadini tunisini che sono arrivati irregolarmente in Europa. Ribadisce però, in maniera categorica, di non volere essere un paese in cui “risiedano gli irregolari”, riaffermando la sua posizione di voler controllare “soltanto le sue frontiere”, una formula che chiarisce uno dei punti che erano al centro dei negoziati: Tunisi, infatti, non è disposta ad aprire dei campi profughi o dei centri in cui riportare anche i migranti non tunisini, come era stato proposto dall’Europa nel corso dei negoziati. Al termine dell’incontro ci sono state solo dichiarazioni ufficiali e nessun accesso per la stampa.