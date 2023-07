Tra il 2 e il 6 luglio centinaia di migranti subsahariani sono stati trasferiti con la forza dalla città portuale di Sfax, in Tunisia, fino a una zona desertica, vicino al valico di frontiera di Ras Jedir, al confine con la Libia. La polizia tunisina ha fatto delle retate in alcuni quartieri di Sfax, ha arrestato gli stranieri, in alcuni casi ha detto loro che li avrebbe portati a Tunisi per salvaguardarne la sicurezza, date le tensioni che erano scoppiate negli ultimi giorni, culminate in una vera e propria “caccia al migrante”.

Ma poi invece li ha condotti con la forza al confine con la Libia e con l’Algeria e li ha abbandonati lì. Tra loro c’erano donne incinte, bambini e persone con lo status di rifugiato. Molti hanno denunciato di avere subìto violenze e maltrattamenti dalle forze dell’ordine durante i trasferimenti. La polizia e le autorità tunisine negano questi rastrellamenti, che sono stati tuttavia documentati da numerosi migranti e da organizzazioni che si occupano di diritti umani.

“Il governo tunisino dovrebbe interrompere le espulsioni collettive e portare aiuti umanitari ai migranti africani e ai richiedenti asilo già espulsi in un’area pericolosa al confine tra Tunisia e Libia. Sono senza cibo e senza assistenza medica”, ha affermato Lauren Seibert, ricercatrice di Human rights watch. “Non solo è inconcepibile abusare delle persone e abbandonarle nel deserto, ma le espulsioni collettive violano il diritto internazionale”.

Human rights watch ha intervistato telefonicamente cinque persone che erano state espulse, tra cui un richiedente asilo ivoriano e quattro migranti (due uomini ivoriani, un uomo camerunese e una ragazza camerunese di 16 anni). “Non sono stati in grado di fornire un numero esatto, ma hanno detto che dal 2 luglio le autorità tunisine hanno espulso tra le 500 e le 700 persone nella zona di confine, a circa 35 chilometri da Ben Gardane”, denuncia il comunicato di Human rights watch.

“Le persone espulse erano di diverse nazionalità africane e tra di loro c’erano almeno 29 bambini e tre donne incinte, hanno detto gli intervistati. Almeno sei persone espulse erano richiedenti asilo registrati presso l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), mentre almeno due adulti avevano tessere consolari che li identificavano come studenti”, continua il rapporto. Altri migranti sono stati portati al confine con l’Algeria.

Questa operazione di polizia è avvenuta dopo giorni di tensione nella città tunisina, un porto da cui partono molti migranti subsahariani diretti in Italia, dopo la morte di un tunisino rimasto ucciso con un’arma da taglio durante una rissa tra il 3 e il 4 luglio. Tre uomini di nazionalità camerunese sono stati arrestati, ma sono state rilasciate pochissime informazioni ufficiali su questo caso. Dopo l’accoltellamento, ci sono stati violenti sconti tra residenti e migranti in alcuni quartieri di Sfax e le tensioni sono andate avanti per giorni.

In un comunicato stampa il presidente tunisino Kais Saied ha affermato che il suo paese non vuole essere “una zona di transito o di accoglienza”. A fine febbraio, sui social e sui mezzi d’informazione tunisini era cominciata una campagna di odio verso i migranti subsahariani lanciata dal Partito nazionalista tunisino e rafforzata da un discorso di Saied che accusava “orde di clandestini di essere fonte di violenza, reati e azioni inaccettabili”. Nelle settimane successive al discorso, le organizzazioni per i diritti umani hanno documentato decine di aggressioni verso i migranti, anche verso quelli che abitavano nel paese da molto tempo.