Una vignetta per riflettere sull’attualità politica europea

Per sensibilizzare i cittadini e premiare l’impegno dei vignettisti che hanno scelto di trattare i temi europei, torna Una vignetta per l’Europa, concorso indetto dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con Internazionale e con la partecipazione di Voxeurop per scegliere la migliore vignetta politica pubblicata sui mezzi d’informazione italiani.

Euroscetticismo, migrazioni, crisi economica, diritti di cittadinanza, populismi e identità europea sono alcuni dei temi trattati dai giornalisti in Italia e all’estero negli ultimi anni. Ma oltre alle parole, anche le vignette possono essere un mezzo efficace per riflettere sulle recenti politiche dell’Unione europea.

Le vignette devono riguardare l’attualità dell’Unione europea e devono essere state pubblicate su un giornale italiano, cartaceo oppure online, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2016 e il 30 giugno 2017. I termini per presentare la domanda di partecipazione al concorso scadono il 4 luglio alle ore 14.

Dal 15 luglio fino al 5 settembre le vignette saranno poi votate sulla pagina Facebook di Internazionale. Il voto del pubblico, insieme a quello della giuria composta da giornalisti e vignettisti, decreterà le cinque vignette vincitrici che saranno premiate durante il festival di Internazionale a Ferrara dal 29 settembre al 1 ottobre 2017.

Per sapere come partecipare e inviare le vignette, scarica il bando e il modulo di partecipazione.