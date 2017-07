Andrew Pemberton spiega come rendere efficaci le infografiche online

Le infografiche sono molto utili perché riescono a comunicare idee complesse in modo diretto e immediato attraverso la visualizzazione di dati e informazioni. Realizzare un’elaborazione grafica chiara e intuitiva non è semplice: occorre imparare a individuare le giuste combinazioni tra parole e immagini e ragionare sulla struttura migliore da dargli.

Durante il workshop Numeri convincenti, che si terrà al festival di Internazionale a Ferrara (dal 29 settembre al 1 ottobre), Andrew Pemberton spiegherà come lavorare sulla resa grafica dei dati e come rendere più efficaci e interattive le infografiche online.

L’obiettivo del corso è capire come migliorare la qualità e l’impatto delle infografiche, come usarle per aumentare il traffico sui siti web e quali sono le tecniche più avanzate per realizzarle. Il workshop inoltre percorrerà la storia dell’infografica e aiuterà i partecipanti a identificare il pubblico di riferimento, scegliere il titolo e pianificare i contenuti.

Andrew Pemberton è un esperto di rappresentazioni visive di dati, per comunicare informazioni attraverso grafici statistici e diagrammi. Ha una rubrica sul settimanale Campaign. È il direttore di Furthr, agenzia britannica che si occupa di visualizzazione dei dati.