Il reportage narrativo

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 29 e 30 settembre, 1 ottobre 2017, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Ryszard Kapuściński, Svetlana Aleksievič, Rodolfo Walsh, Joan Didion, Emmanuel Carrère, William Langewiesche hanno abitato e abitano con i loro scritti una singolare terra di mezzo narrativa, a metà strada tra giornalismo e letteratura. Classificata di volta in volta come non-fiction, periodismo narrativo o new journalism, è possibile riscontrare in queste opere – pur nella loro diversità – un minimo comune denominatore: l’uso di strutture e tecniche letterarie, metagiornalistiche, per raccontare la realtà. Durante il corso saranno analizzati alcuni di questi testi, per ricavarne modelli utili a narrare frammenti di mondo, suscitare spunti di riflessione e ripensare il proprio lavoro.

Il corso fa per te se sei un giornalista o uno scrittore, o aspiri a diventarlo. Se hai già sperimentato forme di reportage narrativo o vorresti provare a farlo. Oppure se sei semplicemente curioso e vuoi saperne qualcosa di più.

Obiettivi

Confrontarsi con modelli forniti da libri e riviste, e impadronirsi di alcuni strumenti utili per scrivere un reportage narrativo.

Programma indicativo

Durante il corso saranno letti e analizzati alcuni libri o reportage lunghi molto diversi tra loro, che costituiscono dei grandi esempi di reportage narrativo. Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di confrontarsi su un’idea o una storia che vorrebbero approfondire.

Materiale da portare

Carta, penna, computer, tablet, libri utili. Chi ha un testo proprio, anche in germe, può portarlo.