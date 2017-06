La scrittura quasi perfetta

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 29 e 30 settembre, 1 ottobre 2017, dalle 10 alle 13

Lingua: inglese

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Grazie ai blog, ai social network o alle newsletter, sono sempre di più le persone che oggi scrivono per un pubblico ampio. Non perché sia il loro lavoro, ma perché hanno qualcosa da raccontare, fosse anche solo una storia personale. Il corso vuole aiutare a capire come cercare le informazioni e come scrivere in modo efficace e professionale.

Il corso fa per te se già scrivi o vorresti scrivere blog, newsletter, libri, romanzi, racconti, storie di famiglia o email migliori.

Obiettivi

Imparare a svolgere le ricerche necessarie per scrivere bene, a padroneggiare i processi mentali della scrittura professionale e ad adattare il proprio stile ai lettori. Ma soprattutto imparare a definire i propri standard personali e a fare autocritica in modo costruttivo.

Programma indicativo

Perché si scrive male e come si fa a scrivere bene.

Come raccogliere informazioni attraverso una ricerca efficace.

Come ragionano gli scrittori professionisti.

La struttura della buona scrittura.

Come trovare il proprio stile.

La scrittura saggistica e narrativa.

Scrivere di sesso.

Scrivere di sé.

Scrivere come terapia.

Materiale da portare

Carta e penna. Computer portatile o smartphone e tablet per poter accedere a internet il pomeriggio, dopo il workshop. Senso dell’umorismo.