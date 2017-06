Il racconto fotografico

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 29 e 30 settembre, 1 ottobre 2017, dalle 10 alle 13

Lingua: inglese

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Realizzare un progetto fotografico sul lungo periodo non significa solo raccontare una storia con le immagini, ma anche capire in che modo conciliare creatività e realtà, e rapportarsi con i soggetti delle immagini, quali aspetti etici è necessario considerare e come riuscire a far emergere il proprio punto di vista. Il corso cercherà di far riflettere i partecipanti su questi temi, attraverso la discussione in aula e lo svolgimento di alcuni esercizi pratici.

Il corso fa per te se vuoi realizzare un progetto fotografico a lungo termine e desideri conoscere nuove prospettive legate al racconto per immagini.

Obiettivi

Condividere conoscenze, strategie e strumenti per fare e pubblicare un progetto fotografico. Sviluppare una visione più ampia e creativa sulla fotografia documentaria.

Programma indicativo

I partecipanti avranno la possibilità di conoscere il lavoro della docente e il suo percorso. Oltre alle lezioni frontali e alla discussione in classe, durante il workshop saranno proposte anche delle attività pratiche e di gruppo per riflettere su come lavorare in contesti in cui i diritti umani sono violati, raccontando una storia senza rivelare l’identità dei soggetti coinvolti. I lavori realizzati durante il laboratorio saranno poi commentati insieme in aula.

Materiale da portare

Penna, computer portatile, macchina fotografica, hard disk o chiavetta usb.