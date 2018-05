Far nascere un libro

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 5, 6 e 7 ottobre 2018, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Sull’editor esistono diverse leggende. C’è chi crede addirittura che abbia il potere di immiserire la lingua italiana, o che custodisca la ricetta pronta del best seller e seguendola riscriva tutti i libri che gli capitano a tiro. Di sicuro è una figura avvolta nel mistero, con competenze molteplici e sfaccettate: capacità di ascolto e affidabilità, creatività e immaginazione, salda conoscenza della lingua italiana, capacità di leggere un testo nutrendo fede nella letteratura ma con lo sguardo rivolto al mercato. Il suo ruolo è una lente attraverso cui scandagliare i segreti del lavoro editoriale.

Il corso fa per te se hai sempre sognato di lavorare in una casa editrice. Se spesso, quando leggi una storia, non ti convince il finale, o quel dialogo, o quella scena, e immagini come potrebbe essere in alternativa. Se quando qualcuno ti racconta una storia bevendo un aperitivo pensi: caspita, forse sarebbe un buon libro! Se sai che la maggior parte delle storie che ti raccontano davanti a un aperitivo non potrebbe affatto diventare un buon libro. Se ti sei chiesto chi scriva le quarte di copertina, come si arriva a scegliere un titolo o un’immagine di cover, come si costruisca progressivamente un lancio. Se hai una visione romantica del mondo dei libri. Se hai una visione disincantata del mondo dei libri. Se stai già lavorando nel mondo dei libri, e tuttavia dei libri non ti sei ancora stancato.

Obiettivi

Imparare in che cosa consiste il lavoro dell’editor, e in che modo questa figura si relaziona con altre figure della casa editrice, oltre che con gli autori. Attraverso il suo ruolo, comprendere (a grandi linee) come funziona una casa editrice, come si sceglie un testo e quale processo subisce per arrivare alla pubblicazione.

Programma indicativo

Il corso sarà diviso in due parti. Nella prima si parlerà dello scouting: dove si scovano i libri; come si sceglie e si “pensa” un libro; come costruire un piano editoriale. Nella seconda parte invece si affronterà l’editing, dal rapporto con l’autore all’intervento sul libro in progress o “finito”, analizzando elementi narrativi come motore, trama, montaggio, ritmo e finale; costruzione dei personaggi e dell’ambientazione; lingua e coerenza narrativa.

Materiale da portare

Un foglio e una penna.