Sfuggire alle semplificazioni

​Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 6 e 7 ottobre 2018, dalle 10 alle 13

Lingua: inglese

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 120 euro

Il workshop affronta i dubbi etici e professionali di fronte ai quali si trovano i giornalisti che si occupano di conflitti e lotte sociali. Il temi saranno presentati e discussi partendo dall’esperienza sul campo della docente e confrontandosi con la situazione in Israele e Palestina.

Il corso fa per te se sei un giornalista o una persona interessata ai temi legati alla giustizia sociale e ad approfondire la situazione in Israele e Palestina.

Obiettivi

Sviluppare le capacità di fare ricerca su un argomento e scriverne in modo critico e auto-critico, ampliare la conoscenza della situazione nei territori palestinesi occupati e la politica di Israele verso i cittadini arabo-palestinesi.

Programma indicativo

Prima del corso saranno proposte ai partecipanti alcune letture. Durante i tre giorni di lezioni in aula, dopo brevi introduzioni ai temi del workshop, saranno proposte attività pratiche ed esercizi per mettere in pratica quello che viene discusso in classe.

Materiale da portare

Computer, carta e penna.