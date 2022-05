La Turchia calpesta la giustizia – Pegasus

◆ Se l’occidente rischia di non “essere preso sul serio quando dice di difendere la democrazia e lo stato di diritto”, denuncia l’editoriale della Neue Zürcher Zeitung (Internazionale 1458), forse è perché “pace e giustizia non vanno di pari passo”, ricorda Ivan Krastev. E non solo nella storia europea. Basti pensare all’articolo del New York Times su Pegasus, in cui emergono tutte le contraddizioni in materia di diritti umani di governi le cui ambasciate sembrano interessate soprattutto a vendere armi, come dimostrano anche i documenti diffusi da WikiLeaks, il cui fondatore Julian Assange rischia l’estradizione negli Stati Uniti.

Daniele Baldisserri

Liberi

◆ Ho letto l’editoriale di Giovanni De Mauro del numero 1457 e lo condivido senza riserve. Mi sono subito ricordato di quello che mi raccontava mio papà. Il 16 dicembre 1943, quando era poco più che un ragazzino, ci fu il primo bombardamento aereo nella zona in cui viveva e senza rendersene conto si trovò in mezzo alla strada fuggendo con altre persone. Le bombe cadevano poco lontane e c’erano morti e feriti. Lui si ritrovò in ospedale con una scheggia nella gamba che ha conservato, insieme ai suoi ricordi, fino alla fine dei suoi giorni (ha superato gli ottant’anni). Se oggi fosse vivo saprebbe sicuramente da che parte stare!

Massimiliano

Leggere Internazionale

◆ Vivo prevalentemente all’estero, ma ricevo Internazionale in Italia, quindi spesso leggo il cartaceo (l’online non mi attrae) con tempi molto sfasati. Questa cosa ha i suoi lati positivi. Per esempio, nel caso della guerra in Ucraina. Leggendo nelle ultime settimane i numeri da novembre a febbraio, con molti articoli sulla società russa (la gestione del covid-19, la costruzione dell’identità, eccetera) e sugli Stati Uniti, in particolare il numero di febbraio con la copertina “Biden è rimasto solo” (Internazionale 1447), ho potuto cogliere aspetti riguardanti la guerra in Ucraina che l’attualità non fornisce o rende difficili da cogliere. Quindi, nonostante lo sfasamento temporale nella lettura, continuerò ad abbonarmi al cartaceo.

Raffaella Rose Errori da segnalare? correzioni@internazionale.it