Mozambico Il 9 ottobre 17 milioni di elettori sono stati chiamati a votare per le elezioni presidenziali e legislative. Il candidato favorito alla presidenza è Daniel Chapo del Frelimo, il partito al potere dai tempi dell’indipendenza. I risultati sono attesi tra quindici giorni.

Etiopia Il parlamento ha approvato l’8 ottobre la nomina a presidente di Taye Atske Selassie, ex ministro degli esteri, che prende il posto di Sahle-Work Zewde. Negli ultimi anni tra Sahle-Work (che nel 2018 è stata la prima donna in Etiopia eletta capo dello stato) e il premier Abiy Ahmed erano nati dei contrasti per i conflitti nelle regioni dell’Oromia e dell’Amhara.