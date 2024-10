Uno studente della scuola media Liberty middle school di Mountain View nel Montana, negli Stati Uniti, è stato sospeso per aver girato un video. È accusato di minacce. “Abbiamo abbastanza informazioni per credere che il video abbia spaventato almeno una persona”, ha dichiarato Lana Tharp, sovrinten­dente del distretto scolastico, “e la sicurezza e il benessere degli studenti sono la nostra massima priorità“. La madre del ragazzo, Riley Grunden, lo ha difeso dicendo che se avesse davvero minacciato qualcuno “sarebbe stato nei guai, non solo a scuola ma anche a casa”. Il video pubblicato dal figlio di Grunden mostrava un fucile a forma di Kalashnikov costruito con lattine vuote di Dr. Pepper, una popolare bevanda analcolica.