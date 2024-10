Tre anni dopo il colpo di stato militare che il 1 febbraio 2021 ha deposto il governo eletto della Birmania, il paese è devastato da una guerra civile. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato nel dicembre 2022, il paese “si trova sull’orlo di una profonda crisi umanitaria”, con due milioni di sfollati e cinque milioni di bambini in difficoltà. Aung San Suu Kyi, leader del governo rovesciato dal golpe, sta scontando una condanna a 27 anni di carcere per accuse che includono la violazione delle misure contro la pandemia e brogli elettorali. Dall’inizio del conflitto centinaia di giornalisti sono stati costretti a fuggire in esilio o a rifugiarsi in aree controllate dai gruppi armati avversari, mentre altri lavorano sotto copertura.

“Tra il 2022 e il 2023 ho seguito clandestinamente la rivolta nello stato Karenni, nell’est del paese, per raccontare la vita quotidiana e la determinazione di un popolo che combatte con tutti i mezzi per un futuro libero dal dominio militare”, dice il fotografo italobritannico Siegfried Modola. “Ciò che era cominciato come un combattimento nelle foreste più remote si è spostato nelle grandi città. Un segno di quanto la resistenza si sia fatta strada”, spiega. Questo ha causato violenti scontri con le forze governative in cui sono stati coinvolti migliaia di civili. Le atrocità commesse dai militari contro la popolazione sono da tempo oggetto d’indagine della Corte internazionale di giustizia e altri tribunali per sospetto genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità.