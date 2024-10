Zoologia Durante il gioco i delfini tursiopi (Tursiops truncatus) assumono un’espressione che ricorda un sorriso (nella foto). Su iScience gli etologi dell’università di Pisa spiegano che in nove casi su dieci lo fanno quando sono nel campo visivo del compagno di gioco, il quale una volta su tre ricambia il sorriso. Come in altri animali sociali, questa espressione potrebbe aiutare a prevenire i conflitti.

Salute In molti paesi l’incidenza di alcuni tipi di cancro è aumentata significativamente nelle persone di età compresa tra 25 e 50 anni, mentre in quelle più anziane è rimasta relativamente stabile, scrive la Bbc. Secondo i ricercatori questo potrebbe essere dovuto a fattori legati allo stile di vita, come il consumo di alimenti ultraprocessati, ma anche alla diffusione di sostanze cancerogene non ancora identificate.