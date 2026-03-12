A Seoul, in Corea del Sud, una clinica di chirurgia estetica del distretto di Gangnam ha esposto due torri di vetro piene di frammenti di mandibola rimossi durante interventi di rimodellamento del mento, provenienti da circa mille pazienti. L’installazione, pensata per mostrare l’abilità del chirurgo nelle procedure di assottigliamento del viso, è stata rimossa dopo che le autorità hanno multato la clinica per violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti medici.