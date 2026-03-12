Ricci Uno studio pubblicato su Biology Letters ha dimostrato che i ricci (nella foto) sono in grado di percepire suoni ad altissima frequenza. Secondo i ricercatori la scoperta potrebbe permettere di sviluppare dispositivi a ultrasuoni da montare sulle auto per allontanare questi animali dalle strade e ridurre le collisioni, uno dei principali motivi del declino delle popolazioni osservato in Europa negli ultimi anni.

Inquinamento La guerra in Iran sta provocando un disastro ambientale e sanitario, scrive il New York Times. Nei giorni scorsi i bombardamenti israeliani hanno incendiato alcuni depositi di carburante intorno a Teheran, provocando enormi colonne di fumi tossici (nella foto) e una “pioggia nera” carica di idrocarburi, ossidi di zolfo e altri composti che ha ricoperto gran parte della metropoli. Oltre ai gravi problemi respiratori riferiti dagli abitanti, queste sostanze possono causare conseguenze a lungo termine come l’aumento del rischio di cancro e la contaminazione del suolo, delle falde acquifere e dei bacini idrici. Anche gli attacchi contro gli impianti di dissalazione in Iran e in altri paesi del Golfo mettono a rischio la già limitata disponibilità di acqua potabile nella regione.

Majid Saeedi, Getty

Piogge Almeno trenta persone sono morte nelle alluvioni e nelle frane causate dalle piogge torrenziali nella zona di Gamo, nel sud dell’Etiopia. Nei giorni precedenti forti piogge avevano colpito diverse regioni del vicino Kenya, provocando almeno 42 vittime. ◆ La polizia del Territorio del Nord, in Australia, ha diramato un’allerta sulla presenza di coccodrilli nelle zone dell’interno allagate dalle forti piogge dei giorni scorsi.

Tornado Una serie di tornado ha provocato almeno otto morti e una decina di feriti in diversi punti degli Stati Uniti centrali.

Terremoti Un sisma di magnitudo 5,5 ha colpito il nordovest della Grecia. Altre scosse sono state registrate al largo della Campania e nel nord del Giappone.

Meteoriti Un meteorite estremamente luminoso è stato osservato da gran parte della Germania occidentale. Diversi frammenti sono caduti sulla città di Coblenza, danneggiando i tetti di alcune case senza provocare feriti.

Marsupiali Una ricerca sul campo ha confermato che due specie di marsupiali considerate estinte da millenni, il Tous ayamaruensis e il Dactylonax kambuayai, sopravvivono nelle foreste pluviali della parte indonesiana dell’isola di Papua.

