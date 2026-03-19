Sud Sudan Il 17 marzo l’Unicef ha reso noto che dall’inizio di marzo centomila persone hanno lasciato il paese per andare in Etiopia, dopo che l’esercito ha ordinato alla popolazione di lasciare una zona di conflitto nello stato di Jonglei. Da settimane in questa parte del paese s’intensificano i combattimenti tra le forze governative e quelle legate al partito di opposizione Spla-io.