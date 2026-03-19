Sud Sudan Il 17 marzo l’Unicef ha reso noto che dall’inizio di marzo centomila persone hanno lasciato il paese per andare in Etiopia, dopo che l’esercito ha ordinato alla popolazione di lasciare una zona di conflitto nello stato di Jonglei. Da settimane in questa parte del paese s’intensificano i combattimenti tra le forze governative e quelle legate al partito di opposizione Spla-io.
Nigeria Il 16 marzo la città di Maiduguri (nordest) è stata colpita da un triplice attentato suicida che ha causato 23 morti e più di cento feriti. L’attacco non è stato rivendicato, ma si sospetta il coinvolgimento di una fazione del gruppo Boko haram.
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Questo articolo è uscito sul numero 1657 di Internazionale, a pagina 25. Compra questo numero | Abbonati