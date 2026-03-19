Il procuratore generale ha raccomandato l’assoluzione della giornalista Maria Ressa (nella foto) e di Reynaldo Santos Jr., scrive l’Inquirer, denunciati da Rodrigo Duterte per diffamazione online e altri crimini, nel tentativo di metterli a tacere.
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Questo articolo è uscito sul numero 1657 di Internazionale, a pagina 33. Compra questo numero | Abbonati