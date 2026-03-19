◆Ho letto l’articolo di Rebecca Solnit sul nostro rapporto con la tecnologia (Internazionale 1656) e mi ha sconvolto per la semplicità con cui la verità emergeva davanti ai miei occhi. La mia è la stessa generazione della pubblicità di Fight Club, ma al posto dei gruppi di aiuto per malattie che non abbiamo, andiamo tutti dallo psicologo e ci tuffiamo in un mondo distante e intangibile. Il morbo che ci affligge è la percezione del tempo. Noi giovani temiamo che l’unico meccanismo di valutazione della nostra vita, il voto, confermi la nostra inettitudine. Andando oltre la demonizzazione del digitale, che trovo anacronistica e stucchevole, il problema non è affidarsi al chatbot per fare i compiti, ma la pressione della velocità e della perfezione. Se la nostra personalità si riduce a un voto, e uno stimolo più semplice e gradito è pronto ad aspettarci, è naturale che non ci si getti anima e corpo nel pensiero complesso e spesso fallibile. Non ci siamo abituati e ne possiamo trarre solo insoddisfazione: l’unico risultato accettabile è quello perfetto, e la mente ingenua se lo aspetta dal chatbot, non da se stessa. Così ci ritroviamo prontamente sul divano, annoiati e insoddisfatti, farciti di video t che pubblicizzano i cinque minuti che ti cambieranno la postura, il fisico, la mente, la vita. Ed ecco che il nostro tempo su questo pianeta scorre inesorabile, fuori dal nostro controllo, di cinque minuti in cinque minuti.

Gabriele