“Più di trecento partiti si sono registrati per le elezioni generali che si terranno ad Haiti alla fine di agosto, le prime dopo dieci anni”, scrive il Miami Herald. La registrazione degli elettori comincerà il 1 aprile, quando nel paese arriveranno i soldati della missione internazionale Gang suppression force istituita per combattere la violenza delle bande criminali.
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Questo articolo è uscito sul numero 1657 di Internazionale, a pagina 30. Compra questo numero | Abbonati