“Nonostante tutti i loro sforzi, i leader del governo federale di Baghdad e di quello regionale del Kurdistan non stanno riuscendo a tenere l’Iraq fuori del conflitto scoppiato il 28 febbraio”, scrive il quotidiano iracheno Al Mada. Il paese per vent’anni “ha lottato per la propria sovranità, per raggiungere la stabilità economica e per reintegrarsi nel mondo arabo dopo un lungo isolamento”. Il governo iracheno ha dovuto mantenere un equilibrio difficile, perché ospita le forze armate statunitensi – impegnate a monitorare le cellule ancora attive del gruppo Stato islamico – e, allo stesso tempo, lascia una certa autonomia ai gruppi armati sostenuti dall’Iran, che hanno cominciato a colpire obiettivi statunitensi nel paese. Sul piano politico, la crisi arriva in un momento delicato dato che sono in corso le trattative per nominare un primo ministro e tradizionalmente la formazione dell’esecutivo è influenzata dalla competizione di interessi tra Stati Uniti e Iran. Ora il rischio è uno stallo prolungato.