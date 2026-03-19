Paleontologia Una nuova specie di dinosauro sauropode gigante è stata identificata a partire da alcuni fossili trovati in Brasile. La specie, descritta sul Journal of Systematic Palaeontology e chiamata Dasosaurus tocantinensis (nell’immagine), è vissuta circa 120 milioni di anni fa ed è molto simile ad altri dinosauri contemporanei diffusi in Spagna, suggerendo che in quell’epoca esistesse un collegamento terrestre tra l’Europa e il Sudamerica. ◆ Secondo uno studio pubblicato su Geology la crisi di Kotlin, un’estinzione di massa avvenuta circa 570 milioni di anni fa, potrebbe aver provocato la scomparsa dell’80 per cento delle specie viventi.