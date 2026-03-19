Nel deserto del Wadi Rum, nel sud della Giordania, il fotografo britannico Nick Brandt ha realizzato il quarto capitolo della sua serie The day may break, dedicata agli effetti della crisi climatica su animali e persone. Nel nuovo capitolo, intitolato The echo of our voices e realizzato nel 2024, Brandt si è concentrato su alcune famiglie delle zone rurali della Siria scappate dalla guerra, che hanno trovato rifugio in Giordania, uno dei paesi più poveri d’acqua al mondo. “Molte di queste persone devono spostarsi più volte all’anno a causa della scarsità di piogge, che rende il lavoro agricolo sempre più difficile”, racconta Brandt.

Le donne, gli uomini e i bambini nelle immagini guardano verso la macchina fotografica o il paesaggio arido che li circonda. L’atmosfera sembra sospesa nel tempo, tra il passato che sono stati costretti a lasciarsi alle spalle e l’attesa per un futuro migliore. Posano su pile di cubi che formano delle torri su cui i loro corpi appaiono al tempo stesso in equilibrio precario e ben radicati. I gesti sono minimi: mani che si toccano, dolci abbracci e carezze delicate. “Sono persone che hanno perso ogni cosa, la casa, la comunità. Possono contare solo su se stesse e i loro familiari. Ma tutto ciò gli ha dato la forza per affrontare insieme questa situazione”, afferma Brandt. ◆