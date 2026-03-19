Uccelli Il succiamiele del reggente (Anthochaera phrygia, nella foto), un uccello originario del sudest dell’Australia, è in pericolo critico di estinzione a causa della distruzione del suo habitat. Per via della scarsa densità della popolazione, ridotta a poche centinaia di esemplari, anche il suo canto sta scomparendo, perché i giovani maschi non riescono a imparare il motivo tipico della specie e tendono a sostituirlo con versioni semplificate o a imitare quello di altri uccelli. Questo ostacola il successo dei programmi lanciati negli ultimi anni per salvare la specie, dato che gli esemplari nati in cattività non possono attirare delle femmine per riprodursi. Così un gruppo di scienziati ha provato a usare dei succiamiele adulti per insegnare il motivo ai nuovi nati prima di liberarli in natura. Il successo dell’iniziativa, descritta su Scientific Reports, conferma l’importanza di considerare i comportamenti socialmente appresi nei progetti di conservazione.

Inquinamento Nove paesi europei tra cui l’Italia hanno chiesto alla Commissione europea un’azione urgente per ridurre il rischio di un disastro ambientale provocato dalla metaniera russa Arctic Metagaz, abbandonata dall’equipaggio all’inizio di marzo dopo essere stata probabilmente colpita da un drone navale ucraino e attualmente alla deriva al largo della Libia con a bordo seicento tonnellate di carburante e migliaia di tonnellate di gas naturale liquefatto.◆ Le autorità moldave hanno dichiarato lo stato di allerta ambientale e interrotto la fornitura d’acqua potabile in diversi centri abitati a causa di una fuga di idrocarburi nel fiume Dniestr provocata da un bombardamento russo contro la centrale idroelettrica di Novodnistrovsk, in Ucraina.

Lisi Niesner, Reuters/Contrasto

Piogge Il bilancio delle alluvioni e delle frane dovute alle piogge torrenziali nella regione di Gamo, in Etiopia, è salito ad almeno 125 morti. In Kenya le vittime accertate sono 66.

Ghiacciai Secondo l’ultimo rapporto del Club alpino austriaco 94 dei 96 ghiacciai del paese (nella foto il Jamtalferner) si sono ritirati negli ultimi due anni, perdendo in media più di venti metri di lunghezza. I più colpiti sono stati l’Alpeiner Ferner e lo Stubacher Sonnblickkees, che sono arretrati di più di cento metri.

Vulcani La lava prodotta dall’eruzione del vulcano Piton de la Fournaise, in corso dal 13 febbraio, ha interrotto una delle principali vie di comunicazione dell’isola francese della Réunion, nell’oceano Indiano sudoccidentale.

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