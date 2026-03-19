Olivier Janssens, un investitore attivo nel settore delle criptovalute, ha promesso cento dollari al mese a ogni cittadino di Nevis (isola caraibica che forma uno stato insieme a Saint Kitts) se il governo locale approverà il suo progetto di costruire il residence chiamato Destiny, un progetto che, secondo le sue intenzioni, dovrebbe dare vita a una comunità regolata da leggi proprie. Janssens, scrive il Financial Times, non ha precisato per quanto tempo pagherà la somma. Chi si oppone al progetto Destiny ha detto che si tratta “del palese tentativo di un imprenditore privato di interferire nelle questioni politiche, sociali ed economiche del nostro paese”. ◆