Siria La decisione del governatore di Damasco di limitare la vendita di alcolici a tre quartieri a maggioranza cristiana della capitale siriana ha provocato delle manifestazioni di protesta il 22 marzo. I cittadini sono preoccupati per le restrizioni alle loro libertà.
Rdc Il 23 marzo il governo ha organizzato un incontro con i donatori per raccogliere i 210 milioni di dollari necessari a condurre un censimento di tutta la popolazione, il primo dal 1984.
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Questo articolo è uscito sul numero 1658 di Internazionale, a pagina 28. Compra questo numero | Abbonati