Pesci Le migrazioni indispensabili alla sopravvivenza di molte specie di pesci d’acqua dolce sono gravemente minacciate dalla distruzione degli habitat, dalla pesca eccessiva e dalla costruzione di dighe sui fiumi, avverte un rapporto pubblicato dalla Convenzione sulle specie migratorie (Cms) della Nazioni Unite. Secondo i dati del Wwf le popolazioni di pesci migratori d’acqua dolce sono crollate complessivamente dell’81 per cento rispetto al 1970. Il rapporto è stato pubblicato alla vigilia della 15esima conferenza della Cms, che si svolge dal 23 al 29 marzo a Campo Grande, in Brasile, e raccomanda l’estensione dello status di protezione internazionale a 325 nuove specie (nella foto, due taimen siberiani), più di duecento delle quali originarie dell’Asia.

Zeb Hogan

Alluvioni Almeno 18 persone sono morte nelle alluvioni provocate dalle piogge torrenziali in Mozambico. Dall’inizio della stagione delle piogge a ottobre le vittime nel paese sono quasi trecento.

Caldo Un’ondata di caldo anomalo ha investito gli Stati Uniti sudoccidentali, provocando il superamento di diversi record stagionali di temperatura. In Arizona il termometro ha toccato i 43,3 gradi, il valore più alto mai registrato nel paese nel mese di marzo. Il caldo e l’aridità hanno favorito la propagazione di incendi. Dall’inizio dell’anno negli Stati Uniti sono già bruciati quasi seicentomila ettari, più del doppio della media degli ultimi dieci anni. ◆ Un rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale ha confermato che gli anni tra il 2015 e il 2025 sono stati gli undici più caldi dall’inizio delle misurazioni nel 1850.

Inquinamento Secondo il rapporto annuale dell’azienda svizzera IqAir, nel 2025 il Pakistan è stato il paese più colpito dall’inquinamento atmosferico, con una concentrazione di polveri sottili Pm2,5 13 volte più alta della soglia raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità, seguito dal Bangladesh e dal Tagikistan. Le 25 città con l’aria più inquinata al mondo si trovano tutte in India, Pakistan e Cina. Tuttavia diversi paesi sono stati esclusi dal rapporto a causa della mancanza di dati dovuta all’interruzione di un programma statunitense di monitoraggio globale dello smog. ◆ Uno studio pubblicato su Environmental Research Letters ha esaminato 72 case nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Italia, scoprendo che in quasi una su dieci le perdite di gas provenienti dalle cucine causano una concentrazione superiore ai limiti di sicurezza di benzene, una sostanza cancerogena.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it