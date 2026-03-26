Il noto cantautore ha proposto durante il mese di novembre 2024, in un piccolo teatro di Milano, un percorso in venti concerti per un pubblico limitato, con ospiti a sorpresa, attraverso i brani meno noti della sua lunga carriera.
Firmato per sicurezza con uno pseudonimo, questo film è composto da video pubblicati sui social da adolescenti russi. Raccoglie da momenti ordinari a eventi violenti, diventando il cupo ritratto generazionale di un paese illiberale.
Nel 2021 l’Italia è travolta dal Covid. A Parma un gruppo di cittadini si organizza per raccogliere gli effetti personali delle persone morte in ospedale e restituirli alle famiglie in un rituale che sostituisce i funerali vietati dai confinamenti.
Pionieri e innovatori del pensiero economico, come Timothée Parrique, propongono visioni alternative per non considerare più i profitti la priorità, e mettere al centro bisogni essenziali ed equilibrio ecologico.
Negli Stati Uniti, tra i possibili protagonisti delle future primarie democratiche c’è il texano Beto O’Rourke. Questo ritratto ne segue l’ascesa da quando era uno sconosciuto.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1658 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati