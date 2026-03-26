Una raccolta di lettere indirizzate non solo agli esuli, ma a tutti coloro che non riconoscono più il proprio paese e si sentono sempre di più “senza casa”.
Nato in una famiglia comunista, il protagonista del romanzo, alter ego dell’autore, affronta tre prove iniziatiche che gli sconvolgono la vita.
Nonostante una rete pubblica sicura, l’Italia è il primo consumatore europeo di acqua in bottiglia. Inchiesta sul mercato dell’acqua minerale.
Un romanzo che affronta cinquant’anni dopo la storia dei nipoti e delle nipoti di plaza de Mayo e s’interroga sulla profondità delle emozioni in un tormentato rapporto padre-figlia.
Un’opera realizzata con persone detenute nelle sezioni di alta sorveglianza delle carceri italiane che spiega le strategie per cucinare con poche risorse.
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Questo articolo è uscito sul numero 1658 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati