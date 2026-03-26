Ece Temelkuran
Stranieri come te
Bollati Boringhieri, 208 pagine, 19 euro

Una raccolta di lettere indirizzate non solo agli esuli, ma a tutti coloro che non riconoscono più il proprio paese e si sentono sempre di più “senza casa”.

Gianmarco Mecozzi
Diventare maschi
Momo Edizioni, 176 pagine, 15 euro

Nato in una famiglia comunista, il protagonista del romanzo, alter ego dell’autore, affronta tre prove iniziatiche che gli sconvolgono la vita.

Luca Martinelli
Imbottigliati
Altreconomia, 160 pagine, 16 euro

Nonostante una rete pubblica sicura, l’Italia è il primo consumatore europeo di acqua in bottiglia. Inchiesta sul mercato dell’acqua minerale.

Claudio Fava
Non ti fidare
Fandango, 156 pagine, 14 euro

Un romanzo che affronta cinquant’anni dopo la storia dei nipoti e delle nipoti di plaza de Mayo e s’interroga sulla profondità delle emozioni in un tormentato rapporto padre-figlia.

Matteo Guidi
Cucinare in massima sicurezza
Meltemi, 224 pagine, 16 euro

Un’opera realizzata con persone detenute nelle sezioni di alta sorveglianza delle carceri italiane che spiega le strategie per cucinare con poche risorse.

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Questo articolo è uscito sul numero 1658 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati