Archeologia Uno studio su Science ha concluso che il sito di Monte Verde ( nella foto ), in Cile, risale a non più di 8.200 anni fa, smentendo una datazione precedente su cui si basava l’ipotesi che gli umani avessero raggiunto il Sudamerica prima dell’arrivo del popolo di Clovis 13mila anni fa.
SaluteI traumi alla testa dovuti agli sport di contatto possono danneggiare per anni la barriera ematoencefalica, provocando una reazione immunitaria collegata al declino cognitivo, rivela uno studio su Science Translational Medicine.
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Questo articolo è uscito sul numero 1658 di Internazionale, a pagina 102. Compra questo numero | Abbonati