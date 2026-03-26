L a chiusura dello stretto di Hormuz, l’instabilità dei mercati energetici e il rischio di perdere consensi in patria hanno spinto il presidente statunitense Donald Trump a cercare una via d’uscita dalla guerra con l’Iran. “Ma lo sta facendo in modo ambiguo e contraddittorio, confermando di non avere idea di come gestire questa crisi”, scrive l’Atlantic. Dopo che il 22 marzo aveva dato al governo iraniano un ultimatum di 48 ore per riaprire lo stretto, minacciando di bombardare le centrali elettriche, il giorno dopo Trump ha cambiato idea, rinviando gli attacchi e riferendo di “conversazioni produttive” con Teheran. Ha continuato a parlare di negoziati avanzati per fermare il conflitto, anche se gli iraniani smentivano. Inoltre Teheran ha continuato a lanciare missili e droni contro Israele e vari stati del golfo Persico, e gli israeliani a bombardare il territorio iraniano.