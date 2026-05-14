Mali Una decina di aziende di autotrasporti ha interrotto i collegamenti con la capitale dopo l’inasprimento del blocco imposto dai jihadisti del Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani (Gsim). Tra il 9 e il 10 maggio mezzi per il trasporto di merci e auto private sono stati incendiati lungo le strade che portano in città, dove però le autorità hanno fatto arrivare centinaia di camion di carburante. A Bamako sono stati registrati anche lunghi blackout, che secondo alcune fonti sono legati a un attacco dei ribelli contro un’importante centrale elettrica.