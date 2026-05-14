Dopo un’influenza o un forte raffreddore il corpo non si ristabilisce completamente per settimane, spiega Nzz . Il cuore, in particolare, ha bisogno di tempo per riprendersi. Uno studio pubblicato sulla rivista Lancet Digital Health raccomanda, nei casi moderati o gravi, di evitare attività fisica intensa anche fino a due mesi. Gli smartwatch che monitorano la frequenza cardiaca possono aiutare a capire se si è completamente guariti da un’infezione per evitare eventuali ricadute e complicazioni.