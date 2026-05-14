Lo Scotinomys teguina _ ( _nella foto ), un piccolo roditore dell’America centrale, emette vocalizzazioni complesse non osservate nei comuni topi in laboratorio. Analizzando 76mila neuroni, uno studio pubblicato su **Nature ** ha individuato un’espansione delle connessioni tra la corteccia motoria e le aree cerebrali legate alla fonazione, che avrebbe permesso a questa specie di ampliare le proprie capacità vocali. Tali cambiamenti offrono un modello per studiare le origini biologiche del linguaggio umano .