Lo Scotinomys teguina _ ( _nella foto ), un piccolo roditore dell’America centrale, emette vocalizzazioni complesse non osservate nei comuni topi in laboratorio. Analizzando 76mila neuroni, uno studio pubblicato su **Nature ** ha individuato un’espansione delle connessioni tra la corteccia motoria e le aree cerebrali legate alla fonazione, che avrebbe permesso a questa specie di ampliare le proprie capacità vocali. Tali cambiamenti offrono un modello per studiare le origini biologiche del linguaggio umano .
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Questo articolo è uscito sul numero 1665 di Internazionale, a pagina 104. Compra questo numero | Abbonati